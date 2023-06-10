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لبنان

المرتضى: لا تطبيع مع الكيان الغاصب

Lebanon 24
10-06-2023 | 07:33
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أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى من صور بمعرض اطلاقه فعاليات الصيف فيها، انه "من صور الصدر والحضارة الإنسانية وعيش المعية والمقاومة وزرقة البحر، نعلن أنه لا تطبيع مع الكيان الغاصب وأنه ليس بيننا وبينه الا نزال نخوضه في كل مرة متسلحين بإيماننا بحقنا وبيقيننا بأننا على أهبة النصر الأكيد المنذور للوطن كله".
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أضاف: "ونكرر أن أبلغ ما يستفاد من مواجهة كفرشوبا البطولية، أن لبنانيين أحرارا اقترعوا خلالها بالأفئدة الشجاعة والأقدام الثابتة في الأرض والقبضات المصرة على المقاومة، اقترعوا وانتخبوا بالإجماع رئيسا للجمهورية حرا أبيا عربيا مقاوما".

وتابع: "نقول لكل واحد من هؤلاء الذين تقاطعوا لمحاولة قطع الطريق على مرشحنا الشريف الأبي الحر الوطني العربي المسيحي: كد كيدك واسع سعيك فوالله لن تحصد الا الخيبة وما رأيك الا فند وما جمعك الا بدد".

وختم: "لبنان كان وسيبقى حرا مقاوما ولذلك فإنه لا رئيس للبنان الا الحر الأبي الحافظ للمقاومة والحاضن لكل اللبنانيين الذي يصون الصيغة اللبنانية ويعمل على بقاء وحدة الكيان".
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