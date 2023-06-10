ماذا توقّع وزير الإعلام عن جلسة الأربعاء؟

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زار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، يرافقه عضو المكتب السياسي في "تيار المردة" منسق طرابلس رفلي دياب، مركز "قهوتنا" التابع لجمعية "مارش"، وجال في أقسام المشاريع والورش التي ينفذها، واستمع الى المشرفين والمتطوعين في الورش المختلفة.ورحبت رئيسة "مارش" ليا بارودي بالمكاري. وتحدثت عن "معاناة المنطقة نتيجة ما تعرضت له من مفهوم المواجهة، وعما بذل من جهد لإعادة التواصل بين الشباب على أساس مفهوم المودة والتفاهم".ثم عرضت افلام وثائقية عن أعمال "مارش" والتعاون مع الجيش.وتحدث المكاري عن "تجربة لبنان مع الحرب والتي لا تقدم للناس إلا الموت والشهداء بلا ثمن حقيقي". وتطرق الى حقبات مرت بين طرابلس وزغرتا، مشددا على "معرفة الناس بعضها البعض بعد الكثير من المفاهيم غير المجدية، وأنه لا بد من تواصل وتكامل متين عميق دائم ومستمر". وأسف "لتفشي الجهل المتعدد الأوجه في طرابلس ولتسرب الشباب وهجرتهم نتيجة الواقع".وتطرق الى موعد جلسة الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل، متوقعا أن تكون "بلا نتيجة، وبالتالي انعكاسات ذلك ستكون غير مفيدة للبلد".وشكر بارودي و"مارش"، مؤكدا أن "السعي المشابه يمكن أن يساهم في البناء وإلغاء منطق الحروب الداخلية الكارثية النتائج".