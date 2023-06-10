Advertisement

لبنان

ماذا توقّع وزير الإعلام عن جلسة الأربعاء؟

Lebanon 24
10-06-2023 | 07:46
A-
A+
Doc-P-1076136-638220053599350592.jpg
Doc-P-1076136-638220053599350592.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، يرافقه عضو المكتب السياسي في "تيار المردة" منسق طرابلس رفلي دياب، مركز "قهوتنا" التابع لجمعية "مارش"، وجال في أقسام المشاريع والورش التي ينفذها، واستمع الى المشرفين والمتطوعين في الورش المختلفة.
Advertisement

ورحبت رئيسة "مارش" ليا بارودي بالمكاري. وتحدثت عن "معاناة المنطقة نتيجة ما تعرضت له من مفهوم المواجهة، وعما بذل من جهد لإعادة التواصل بين الشباب على أساس مفهوم المودة والتفاهم".

ثم عرضت افلام وثائقية عن أعمال "مارش" والتعاون مع الجيش.

وتحدث المكاري عن "تجربة لبنان مع الحرب والتي لا تقدم للناس إلا الموت والشهداء بلا ثمن حقيقي". وتطرق الى حقبات مرت بين طرابلس وزغرتا، مشددا على "معرفة الناس بعضها البعض بعد الكثير من المفاهيم غير المجدية، وأنه لا بد من تواصل وتكامل متين عميق دائم ومستمر". وأسف "لتفشي الجهل المتعدد الأوجه في طرابلس ولتسرب الشباب وهجرتهم نتيجة الواقع".

وتطرق الى موعد جلسة الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل، متوقعا أن تكون "بلا نتيجة، وبالتالي انعكاسات ذلك ستكون غير مفيدة للبلد".

وشكر بارودي و"مارش"، مؤكدا أن "السعي المشابه يمكن أن يساهم في البناء وإلغاء منطق الحروب الداخلية الكارثية النتائج".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:57 | 2023-06-10
05:00 | 2023-06-10
04:09 | 2023-06-10
10:29 | 2023-06-10
10:27 | 2023-06-10
10:00 | 2023-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website