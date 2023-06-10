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لبنان

بالصور... 5 جرحى على طريق عام طيردبا

Lebanon 24
10-06-2023 | 07:58
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نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً الى مستشفى جبل عامل وتقديم الاسعافات الاولية اللازمة ميدانياً لاربعة جرحى آخرين اصيبوا جراء تعرضهم لحادث سير وقع على طريق عام طيردبا - صور.
 
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حادث سير

طيردبا

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