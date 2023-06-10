بالصور... 5 جرحى على طريق عام طيردبا

نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً الى مستشفى جبل عامل وتقديم الاسعافات الاولية اللازمة ميدانياً لاربعة جرحى آخرين اصيبوا جراء تعرضهم لحادث سير وقع على طريق عام طيردبا - صور.

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