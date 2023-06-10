أرسلان: للالتفات إلى أوضاع المؤسسات العسكرية والأمنية

غرد رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر": "مواجهة ضباط وعناصر الجيش اللبناني للعدو في المنطقة الحدودية بالأمس مشهدية تسر القلوب وتثبت معادلة وطنية مقدسة: الجيش والشعب والمقاومة، فمصيرنا في وطن يقف على حدوده عدو مغتصب، ويحتل قسما من أرضه، أن نقاوم وندافع عن كل شبر منها، ووقفة أبناء كفرشوبا والعرقوب ضد تجريف أراضيهم وقفة مشرفة وصمود أهل الجنوب أقوى من أعتى الأعداء. لا بد في الداخل من الالتفات إلى أوضاع المؤسسات العسكرية والأمنية والإلتفاف حولها بدلا من التلهي في سخافات البعض ومناكفاتهم التي لا تنتهي".

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