جميل السيّد يتحدّث عن جلسة الأربعاء.. ماذا قال عن تطيير النصاب؟

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:

"رئاسيات!

الهيّاج الإعلامي اليوم يدور حول سؤالين للنواب:

س١: رح تصوّت لفرنجيّه أو أزعور؟!

س٢: رح تنسحب بعد دورة التصويت الاولى أم لا؟!

* بالنسبة للسؤال الاول،

التصويت سرّي وما حدا بيعرف اذا جواب النائب اليوم حقيقة او كذبة!

* وبالنسبة للسؤال التاني،

عندما كان ميشال معوّض مرشّحاً، كان فريق التيار الحُر وأمل وحزب الله ينسحبون بعد دورة التصويت الاولى ويعطلون النصاب للدورة الثانية…

ومنذ اسبوعين قال جعجع وسامي الجميل علناً أنه اذا حصل فرنجية على ٦٥ صوتاً في دورة التصويت الأولى، فسينسحبون ويعطلون النصاب للدورة الثانية…

يعني بإختصار،

قرار تعطيل الإنتخاب موجود مسبقاً لدى كل من الفريقين بحسب نتيجة الدورة الأولى،

وما حدا يعتب على حدا، ولا حدا يقول عن حالو ديموقراطي اكتر من حدا،

وبلا هالمزايدات…"