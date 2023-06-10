بوشكيان كلّف شنتال عقل بمهام مدير عام الصناعة

أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان القرار 42/1 كلّف بموجبه رئيسة مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية بالتكليف-رئيسة دائرة المدن والمناطق الصناعية- في مصلحة التراخيص الصناعية في وزارة الصناعة المهندسة شنتال عبد النورالمعروف اندره عقل بمهام مدير عام الصناعة اضافة الى مهمها الأساسية.
السيرة الذاتية:
شنتال عبد النور المعروف أندره عقل
مواليد 20/04/1979
متأهلة من الدكتور جورج كرم، أخصائي جراحة وطبّ أسنان. لهما ثلاث بنات: منية، غنوة ونايا.
الدراسة
-شهادة في العلوم الإدارية والقانونية والإدارة الإستراتيجية الحديثة- المعهد الوطني للادارة
-دبلوم ماجستير في الخرسانة المسلحة-مركز الدراسات العليا للبناء – خرسانة مسلحة وسابقة الإجهاد (CHEC - CHEBAP)باريس – فرنسا
-دبلوم مهندس مدني – اشغال عامة الجامعة اللبنانية – كلية الهندسة الفرع الثاني
-بكالوريوس لبنانية - قسم ثان - علوم تطبيقية مدرسة الكلية الشرقية-زحلة.
-عضو في نقابة المهندسين – بيروت
-عضو في رابطة خريجي كلية الهندسة الفرع الثاني- الجامعة اللبنانية
الخبرة المهنية
-أمينة سر مكتب وزير الصناعة جورج بوشكيان
-رئيسة مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية في وزارة الصناعة
رئيسة دائرة المدن والمناطق الصناعية في وزارة الصناعة.
عملت في دار الهندسة (الشاعر وشركاه) وشركات هندسة مهمة أخرى.