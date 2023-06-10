بوشكيان كلّف شنتال عقل بمهام مدير عام الصناعة

أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان القرار 42/1 كلّف بموجبه رئيسة مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية بالتكليف-رئيسة دائرة المدن والمناطق الصناعية- في مصلحة التراخيص الصناعية في وزارة الصناعة المهندسة شنتال عبد النورالمعروف اندره عقل بمهام مدير عام الصناعة اضافة الى مهمها الأساسية.

Advertisement

السيرة الذاتية:

شنتال عبد النور المعروف أندره عقل

مواليد 20/04/1979

متأهلة من الدكتور جورج كرم، أخصائي جراحة وطبّ أسنان. لهما ثلاث بنات: منية، غنوة ونايا.

الدراسة

-شهادة في العلوم الإدارية والقانونية والإدارة الإستراتيجية الحديثة- المعهد الوطني للادارة

-دبلوم ماجستير في الخرسانة المسلحة-مركز الدراسات العليا للبناء – خرسانة مسلحة وسابقة الإجهاد (CHEC - CHEBAP)باريس – فرنسا

-دبلوم مهندس مدني – اشغال عامة الجامعة اللبنانية – كلية الهندسة الفرع الثاني

-بكالوريوس لبنانية - قسم ثان - علوم تطبيقية مدرسة الكلية الشرقية-زحلة.

-عضو في نقابة المهندسين – بيروت

-عضو في رابطة خريجي كلية الهندسة الفرع الثاني- الجامعة اللبنانية

الخبرة المهنية

-أمينة سر مكتب وزير الصناعة جورج بوشكيان

-رئيسة مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية في وزارة الصناعة

رئيسة دائرة المدن والمناطق الصناعية في وزارة الصناعة.

عملت في دار الهندسة (الشاعر وشركاه) وشركات هندسة مهمة أخرى.