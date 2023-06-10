Advertisement

لبنان

بوشكيان كلّف شنتال عقل بمهام مدير عام الصناعة

Lebanon 24
10-06-2023 | 08:36
A-
A+
Doc-P-1076152-638220084389004149.jpg
Doc-P-1076152-638220084389004149.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان القرار 42/1 كلّف بموجبه رئيسة مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية بالتكليف-رئيسة دائرة المدن والمناطق الصناعية- في مصلحة التراخيص الصناعية في وزارة الصناعة المهندسة شنتال عبد النورالمعروف اندره عقل بمهام مدير عام الصناعة اضافة الى مهمها الأساسية.
Advertisement
 
السيرة الذاتية:
شنتال عبد النور المعروف أندره عقل
مواليد 20/04/1979
متأهلة من الدكتور جورج كرم، أخصائي جراحة وطبّ أسنان. لهما ثلاث بنات: منية، غنوة ونايا.
الدراسة 
 
 -شهادة في العلوم الإدارية والقانونية والإدارة الإستراتيجية الحديثة- المعهد الوطني للادارة
-دبلوم ماجستير في الخرسانة المسلحة-مركز الدراسات العليا للبناء – خرسانة مسلحة وسابقة الإجهاد (CHEC  - CHEBAP)باريس – فرنسا 
-دبلوم مهندس مدني – اشغال عامة الجامعة اللبنانية – كلية الهندسة الفرع الثاني
-بكالوريوس لبنانية - قسم ثان - علوم تطبيقية مدرسة الكلية الشرقية-زحلة.
-عضو في نقابة المهندسين – بيروت
-عضو في  رابطة خريجي كلية الهندسة الفرع الثاني- الجامعة اللبنانية
الخبرة المهنية
-أمينة سر مكتب وزير الصناعة جورج بوشكيان
-رئيسة مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية في وزارة الصناعة
رئيسة دائرة المدن والمناطق الصناعية في وزارة الصناعة.
عملت في دار الهندسة (الشاعر وشركاه) وشركات هندسة مهمة أخرى.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:57 | 2023-06-10
05:00 | 2023-06-10
04:09 | 2023-06-10
10:29 | 2023-06-10
10:27 | 2023-06-10
10:00 | 2023-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website