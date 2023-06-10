بقرادوني: "القوات" مؤسسة جامعة لا لوبيات فيها

غرد النائب جهاد بقرادوني عبر حسابه على "تويتر": "من غير المستغرب ما ورد في صحيفة الأخبار تحت عنوان خلافات قواتية في الحكمة، لكونها عودتنا على نشر الأخبار المفبركة، وعليه ننفي نفيا قاطعا كل ما ورد في مضمون الخبر، ونؤكد أن لا لوبيات في القوات وهي مؤسسة جامعة، تماما كنادي الحكمة الذي كان ويبقى فوق الجميع".

وكانت جريدة " الاخبار" كتبت في عددها اليوم: يعمل النائب جهاد بقرادوني على إنشاء لوبي داخل حزب القوات اللبنانية لإبعاد عضو بلدية بيروت المحسوب على القوات إيلي يحشوشي عن رئاسة نادي الحكمة، بعدما دفعه الأخير إلى الاستقالة من منصبه كرئيس فخري للحكمة قبل نحو أسبوعين، على خلفية خلاف بينهما حول الصلاحيات.