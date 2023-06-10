دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 92900 و93200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد افتتح الدولار صباحاً على تسعيرة تراوحت بين 93000 و93200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.