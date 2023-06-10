Advertisement

لبنان

سلام إلى الرياض لترؤس وفد لبنان في أكبر تجمع عربي صيني للأعمال

Lebanon 24
10-06-2023 | 09:36
A-
A+
Doc-P-1076170-638220119004173743.jpg
Doc-P-1076170-638220119004173743.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل وزير الإقتصاد و التجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام إلى الرياض ممثلاً رئيس الحكومة، لترؤس وفد لبنان في أكبر تجمع عربي صيني للأعمال، برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
Advertisement

وكان في استقباله وكيل وزارة الإستثمار محمد بن أحمد آل حسنة في مطار الملك خالد (الرياض).

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:57 | 2023-06-10
05:00 | 2023-06-10
04:09 | 2023-06-10
12:47 | 2023-06-10
12:36 | 2023-06-10
12:31 | 2023-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website