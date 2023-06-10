سلام إلى الرياض لترؤس وفد لبنان في أكبر تجمع عربي صيني للأعمال

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وصل وزير الإقتصاد و التجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام إلى الرياض ممثلاً رئيس الحكومة، لترؤس وفد لبنان في أكبر تجمع عربي صيني للأعمال، برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.وكان في استقباله وكيل وزارة الإستثمار محمد بن أحمد آل حسنة في مطار الملك خالد (الرياض).