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لبنان

الجيش تسلّم دواليب مستعملة من وزارتي الصناعة والبيئة لاعادة تدويرها

Lebanon 24
10-06-2023 | 09:39
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بموجب اتفاق وزارتي الصناعة والبيئة على تشجيع اعادة التصنيع للوصول إلى بيئة نظيفة خالية من التلوّث والنفايات، سلّم وزيرا الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان والدكتور ناصر ياسين ممثّلين عن الجيش اللبناني في مرفأ بيروت، في جضور ممثّلين عن المديرية العامة للجمارك، كمية من الدواليب المعدّة لللتلف في الخارج، وذلك لاعادة تصنيعها كمنتج جديد مختلف.
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ويعود الأمر بالفائدة الاقتصادية والبيئية إلى أكثر من جهة، وذلك بالمحافظة على المواد الأوّلية المنتهية الصلاحية والتي أصبحت خارج الخدمة، وتدويرها وفق الأصول والتصنيع الجيّد. ويكون لبنان بذلك يخطو المزيد من الخطوات باتّجاه تدوير ما أمكن من السلع القابلة لهذه العملية، بما يؤدّي الى بيئة سليمة ومحافظة على لبنان الأخضر. 
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