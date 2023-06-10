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لبنان

أطلق النار عليه وقتله في الشويفات... وهذه خلفيّات الجريمة!

Lebanon 24
10-06-2023 | 09:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال  بين "ح.ال" و"و.ك. ز.ال"، تطوّر إلى قيام الأوّل بإطلاق النار من سلاح حربي من نوع "كلاشنكوف" باتجاه الثاني، ما ادى الى مقتله.
 
وعُلم أنّ سبب الإشكال خلاف على عيار مياه.
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