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لبنان
هل تأمّنت المبالغ المخصّصة لصيانة سنترالات "أوجيرو"؟
Lebanon 24
10-06-2023
|
10:27
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أفادت معلومات الـ"ام تي في" أن المبالغ المخصّصة لصيانة سنترالات "أوجيرو" وشراء المازوت عالقة في مصرف لبنان والسبب أنّ وزارة المالية لم تصدر قراراً رسمياً في هذا الخصوص.
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