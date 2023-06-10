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لبنان

هل تأمّنت المبالغ المخصّصة لصيانة سنترالات "أوجيرو"؟

Lebanon 24
10-06-2023 | 10:27
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أفادت معلومات الـ"ام تي في" أن المبالغ المخصّصة لصيانة سنترالات "أوجيرو" وشراء المازوت عالقة في مصرف لبنان والسبب أنّ وزارة المالية لم تصدر قراراً رسمياً في هذا الخصوص. 
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