هل تأمّنت المبالغ المخصّصة لصيانة سنترالات "أوجيرو"؟

أفادت معلومات الـ"ام تي في" أن المبالغ المخصّصة لصيانة سنترالات "أوجيرو" وشراء المازوت عالقة في مصرف لبنان والسبب أنّ وزارة المالية لم تصدر قراراً رسمياً في هذا الخصوص.

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