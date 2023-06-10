شقير هنأ الهيئة الإدارية الجديدة لإتحاد العائلات البيروتية

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هنأ رئيس تجمع "كلنا لبيروت" الوزير السابق محمد شقير، في بيان، الفائزين بإنتخابات إتحاد جمعيات العائلات البيروتية، متمنيا للهيئة الإدارية الجديدة للإتحاد "التوفيق والنجاح في مهامها الملقاة على عاتقها، وهي كثيرة في ظل الظروف الإقتصادية والإجتماعية والحياتية البالغة الصعوية والفراغ المدوي في الدولة ومؤسساتها".وأكد وقوفه ووقوف "تجمع كلنا لبيروت" الى جانب إتحاد جمعيات العائلات البيروتية في مسيرته المشرفة، "خدمة لمجتمعنا وعاصمتنا بيروت قلب لبنان النابض".كما هنأ شقير أهالي بيروت وعائلاتها على "إتمام هذه الإنتخابات بجو تنافسي ديموقراطي راق وهو يعكس صورة العاصمة ودورها الريادي على مستوى الوطن"، آملا أن "يشكل هذا الحدث الإيجابي مثالا يحتذى به في كل الإستحقاقات الإنتخابية على إختلافها وعلى إمتداد الوطن".وختم مشددا على "ضرورة تكاتف الجميع وتضامنهم ووضع كل إمكانياتهم في خدمة العاصمة وأهلها، لأنه السبيل الوحيد لصمود بيروت وخلاصها وإعادتها الى موقعها وتألقها كعروس البحر المتوسط وقبلة العرب".