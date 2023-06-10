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لبنان

حميه: وزير النقل العراقي التقى بري و"طريق التنمية" على طاولة البحث

Lebanon 24
10-06-2023 | 12:08
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اشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، في بيان اليوم، الى أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، كان خاتمة الاجتماعات والجولات مع وزير النقل العراقي والوفد المرافق، حيث تم وضعه في حصيلتها، وخصوصاً في ما يتعلق ب "طريق التنمية" ودعوة العراق للبنان بأن يكون جزءا منه، عبر تفرعه داخل سوريا، وطرحنا امكانية جعل مرفأي بيروت وطرابلس منفذه البحري.
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