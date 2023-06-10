إخماد حريق بين بزال وقبعيت العكارية

اندلع حريق بين بلدتي بزال وقبعيت العكاريتين، والتهم أعشابا يابسة وامتد ليطاول أشجارا حرجية ومثمرة مختلفة.



وقد هرع على الفور عناصر الدفاع المدني مركز السدقة إلى مكان الحريق، وعملوا على تطويقه والسيطرة عليه وإخماده، قبل تمدده الى المنازل والى الأراضي المجاورة.

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