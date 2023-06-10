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لبنان
المدير العام للزراعة بحث في الصين في زيادة الصادرات اللبنانية إلى السوق الصينية
Lebanon 24
10-06-2023
|
12:36
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شارك المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود، ترافقه رئيسة مصلحة الصناعات الزراعية امينة سر المعهد الوطني للكرمة والنبيذ مريم عيد في مؤتمر دولي للكرمة ومنتجات النبيذ، بدعوة من الحكومة الصينية، ومن تنظيم وزارة الزراعة والتنمية الريفية الصينية يومي ٩ و١٠ حزيران ٢٠٢٣ في مدينة يينتشوان، في حضور وزراء الزراعة وسفراء ورؤساء الوفود وممثلين عن المنظمات الدولية وقطاع النبيذ في العالم.
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وخلال المؤتمر، القى لحود كلمة لبنان، تناول خلالها أوضاع القطاع الزراعي والمشاكل التي يعاني منها المزارع اللبناني، في ظل ارتفاع كلفة مستلزمات الانتاج الزراعي النباتي الحيواني وتدهور العملة الوطنية.
وعرض لحود البرامج والمشاريع التي تقوم بها وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان.
ثم تحدث عن قطاع النبيذ في لبنان وأهميته في الاقتصاد الوطني، "بخاصة بعد التعاون المثمر في السنوات الماضية بين وزارة الزراعة ومنتجي النبيذ، مما أدى إلى تطوير هذا القطاع وزيادة إنتاج النبيذ وتسويقه في الأسواق المحلية والخارجية". وأكد لحود ان "احترام منتجي النبيذ للمواصفات النوعية ساهم في تصدير النبيذ اللبناني إلى دول اوروبا واميركا وأستراليا وغيرها".
وشدد لحود على "استمرار وزارة الزراعة في تطوير ودعم وتسويق النبيذ اللبناني وفتح أسواق جديدة".
وعلى هامش المؤتمر، التقى لحود وزير الزراعة والشؤون الريفية في الصين تانج رن جيانو وكبار المسؤولين في وزارة الزراعة، وتوافقوا على تعزيز التعاون الزراعي المشترك بين لبنان والصين وزيادة الصادرات الزراعية اللبنانية إلى الصين، لا سيما النبيذ وزيت الزيتون ومنتجات المونة والمطبخ اللبناني والصناعات الغذائية.
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