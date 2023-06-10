لارتكابهما جرائم قتل.. توقيف مواطن في عبيه وآخر في الشويفات

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

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بتاريخ 9 / 6 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عبيه المواطن (م.س.) لإطلاقه النار بالتاريخ نفسه على المواطن (ه.ح.) بواسطة بندقية صيد ما أدى إلى مقتله، وذلك بسبب خلاف شخصي.

وبتاريخ 10 / 6 /2023، أوقفت دورية أخرى في منطقة الشويفات المواطن (ح.د.) لإطلاقه النار بالتاريخ نفسه على المواطن (و.ز.) بواسطة سلاح حربي ما أدى إلى مقتله، وذلك بسبب خلافات سابقة. وعند دهم منزله، ضبط عناصر الدورية سلاحاً حربياً من نوع كلاشنكوف وذخيرة وعتاداً عسكرياً.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.