هل سيعلن فرنجية انسحابه؟

بعدما ترددت اخبار عن إمكان طرح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في خطابه غدا الاحد في ذكرى مجزرة اهدن ان لا علاقة له كمرشح رئاسي بجلسة الأربعاء المقبل، أفادت معلومات خاصة بـ" لبنان 24" أن فرنجية ماض في معركته الرئاسية انطلاقا من البعدين الوطني والمسيحي".

Advertisement