الدولار يعاود ارتفاعه.. هذا ما سجله مساء اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 92900 و93200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.