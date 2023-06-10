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لبنان

الجيش يوقف مطلوباً في الضاحية.. ما هي تهمته؟

Lebanon 24
10-06-2023 | 14:53
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 صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 10/6/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكفاءات – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.ز.) المطلوب بعدة مذكرات توقيف لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق النار وإصابة أحد المواطنين. وقد ضُبطت في حوزته كمية كبيرة من ظروف الكوكايين والباز كوكايين والسيلفيا والماريجوانا وحشيشة الكيف، إضافةً إلى مبلغ مالي ودراجة نارية.
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سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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