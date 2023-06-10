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لبنان

إطلاق نار كثيف من أسلحة حربية.. هذا ما حصل في الجنوب

Lebanon 24
10-06-2023 | 15:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال فردي في مخيم البرج الشمالي شرق صور، تطور الى اطلاق نار عبر استخدام أسلحة حربية. وعلى الفور عملت القوى الأمنية الفلسطينية على تطويق ذيوله.
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