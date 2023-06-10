مجلس الوزراء الثلاثاء لبحث ورقة لبنان الى مؤتمر النازحين

Advertisement

دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء الى جلسة تعقد بعد ظهر الثلثاء المقبل للبحث في موضوع النزوح السوري والورقة التي سيحملها لبنان إلى "مؤتمر بروكسل"وكان رئيس الحكومة كلّف وزير الخارجية عبدالله بوحبيب تمثيل لبنان فيه. كما أنّ وزير المهجّرين عصام شرف الدين، يستعدّ لزيارة سوريا لمناقشة هذه القضية مع المعنيين بها في دمشق.إلى ذلك، يناقش مجلس الوزراء أيضاً طلب وزارة العدل الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة بملف أنا كوساكوفا ورفاقها في ملف متعلق بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة..وفي ما خصّ دولرة المساعدات للنازحين، أشار وزير الشؤون الاجتماعية الى ان هذا الموضوع ما زال يُراوح مكانه من دون أي تطورات أو مشاورات جديّة من قبل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، خصوصاً بعد كلام الرئيس ميقاتي والاجتماع الذي عقد مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا.خدماتيا ، وبعد توقف عدد من سنترالات أوجيرو، وبعد الحديث عن أن وزارة المال لم تحوّل أموال هيئة أوجيرو الى مصرف لبنان التي طلبها وزير الاتصالات، نفت مصادر وزارة المال الخبر، معتبرةً أن فالوزارة قامت بما عليها في الثّاني من حزيران، أمّا التأخير في وصول الأموال إلى هيئة "أوجيرو"، فهو بسبب توقيعٍ منتظرٍ من وزارة الاتّصالات لتحريك الحساب من مصرف لبنان.