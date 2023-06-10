انتخابات اتحاد العائلات البيروتيّة:فوز ساحق للائحة كشلي وصراع «الأحمدين» يتجدد!

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كتب علي ضاحي في" الديار": معركة كسر عظم شهدتها انتخابات اتحاد العائلات البيروتية امس الاول والتي اسفرت بعد فرز للاصوات امتد حتى الثانية فجر السبت، الى فوز كاسح للائحة المدعومة من «المستقبل» واحمد الحريري على اللائحة المدعومة من «متمردي» المستقبل والشخصيات التي تدور في فلكه.اذ تنافست لائحتان: الاولى تجمع تحالف تيّار المستقبل ورؤساء «الاتحاد» السابقين (على رأسهم محمّد الأمين عيتاني ومحمد عفيف يمّوت)، وحملت لائحتهم اسم «الوفاء لبيروت» ويترأسها محيي الدين كشلي.والثانية وتجمع «لقاء العائلات التشاوري والمستقلين» وتحمل اسم «اتحادنا للعائلات» والتي يرأسها المهندس عبد الله شاهين.وتكشف اوساط بيروتية معنية بالانتخابات لــ»الديار» ان النتائج اظهرت اكتساح لائحة كشلي لـ14 مقعداً من اصل 18 ، وهو ما يعني سيطرة «طيف» الرئيس سعد الحريري على مفاتيح «اللعبة السياسية البيروتية»، وتأكيد سطوته.ووفق الاوساط نفسها فإن سيطرة «المستقبل» على الانتخابات في الاتحاد، لا يعني توقف الصراعات بين اطراف «اللعبة» البيروتية داخل الاتحاد وعلى رأسهم «الاحمدين» احمد الحريري واحمد هاشمية وكذلك بين محمد شقير والاحمدين وصولاً الى الرئيس فؤاد السنيورة والذي يرفض هو واوساطه كل ما يحكى في بيروت وصالونتها عن تدخله في الانتخابات وتسمية مرشحين للاتحاد.وتؤكد الاوساط ان صراع الاحمدين تجدد منذ اسابيع، رغم تدخل الرئيس سعد الحريري للتهدئة بينهما، اذ يرفض احمد الحريري اي لقاء او تواصل مع هاشمية وتسانده والدته النائبة السابقة بهية الحريري بينما يرفض سعد الحريري تظهير الخلافات علناً منعاً لتصدع «المستقبل» في بيروت.وافرزت النتائج فوز 14 مرشحاً من لائحة كشلي: وهم :منير الحافي وحصل على 124 صوتاً، ومحي الدين كشلي وحصل على 115 صوتاً ووليد دمشقية وحصل على 115 صوتاً ولينا دوغان وحصلت على 110 اصوات وسامر فاكهاني وحصل على 110 اصوات وزياد الناطور وحصل على 110 اصوات وخضر لاوند وحصل على 108 اصوات وحسن بربور وحصل على 104 اصوات وسامي بليق وحصل على 104 اصوات ومحمد بالوظة وحصل على 103 اصوات وطارق عيتاني وحصل على 99 صوتاً وخليل قباني وحصل على 97 صوتاً وحميدي صقر وحصل على 96 صوتاً وناصر عيدو وحصل على 95 صوتاً.اما لائحة الشاهين وفاز منها 4 من اصل 18 فقط، فحصل رئيسها عبدالله شاهين على 124 صوتاً، وفاز معه منها عبد الرحمن الحوت وحصل على 119 صوتاً، وسليم المدهون وحصل على 102 اصوات ومحمد عبد القادر سنو وحصل على 98 صوتاً .