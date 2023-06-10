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لبنان
باسيل لحزب الله: "ليش مكبرين الموضوع؟"
Lebanon 24
10-06-2023
|
23:33
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كتب رضوان الذيب في" الديار": منذ ٤ ايام خرج النائب وائل ابو فاعور في مقابلة تلفزيونية معلنا ان اللقاء الديموقراطي سيعطي اصواته لازعور «هذا الموقف فاجأ عين التينة واتصل علي حسن خليل بابو فاعور وسأله عن الموقف المفاجىء وانه موجه ضد الثنائي الشيعي ونفى ابو فاعور هذا الامر جملة وتفصيلا وقال للخليل «مش هالقد ياحاج ابدا» علما ان اوساط الثنائي تجزم عن تبلغ جنبلاط وباسيل رسالة اميركية واضحة بتاييد ازعور والا؟
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وفي المعلومات، ان الأصدقاء المشتركين بين باسيل وحزب الله البعيدين عن الاضواء الذين استمروا بنقل الرسائل بينه وبين الحاج حسين خليل حتى الأسبوعين الماضيين «رفعوا العشرة» بعد المواقف الأخيرة والحادة التي سمعوها من رئيس التيار والاصرار على الطلاق الداخلي مع الحزب وتأييد ازعور مع التمسك بالتحالف في القضايا الاستراتيجية، وفي نفس الوقت ارسل تطمينات الى دمشق بعد خياره بتأييد ازعور عبر بيار رفول الذي رتب زيارة عون إلى دمشق لزيادة الاطمئنان والتمسك بالعلاقة معها، بعد أن وصلته إشارات عن امتعاض من خياراته الأخيرة...
وحسب المتابعين، «الدف انفخت» بين حزب الله وباسيل، وبينه وبين فريق الممانعة، ومن الصعب ان تعود العلاقة الى طبيعتها . وقال باسيل امام اصدقاء منذ ايام، كانوا قد حذروه من خطورة ما يقوم به « ليش حزب الله مكبر الموضوع، القصة ما بدها هالقد، معركتي ضد سليمان فرنجية واسقاط هذا الخيار وليس المجيء بازعور، وليس ضد المقاومة وحزب الله مطلقا، ليس هناك تحالفات جديدة والقصة هذه حدودها، لكن الحزب متمسك بفرنجية، شو بعملهم «.
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