مبادرة جديدة: تأجيل جلسة الاربعاء؟



قال مصدر إستشاري مطلّع ومقرّب من الجو الفرنسي" إن زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان الى لبنان تكتسب أهمية كبيرة لناحية السعي الى فك الإشتباك السياسي بعدما إرتفعت أسهم المرشح جهاد ازعور وتوترت الأجواء السياسية، ومن الطبيعي أن يتصاعد التوتر إذا ما فقد النصاب في الدورة الثانية لجلسة الإنتخاب".

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ولفت المصدر الى "أن لودريان سوف يسعى جاهداً الى تأجيل الجلسة المرتقبة من أجل الدخول في عملية تشاور واسعة تطال كل الأطراف وفي مقدمها بكركي، ويكون بهذه الخطوة، قد حدّ من منسوب التوتر بعد إبلاغ الجميع بأن المبادرة الفرنسية الداعمة لفرنجية قد جمدت. في المقابل تؤجل جلسة الأربعاء سعياً من فرنسا للدخول في إطار حل بإتجاه مرشح تسوية ثالث.

المصدر ختم أن هذه المبادرة ربما لا تنجح إذا كان هناك إتجاه دولي وعربي لإكمال السير بترشيح أزعور .