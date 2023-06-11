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لبنان

مستحيل :لن نصوّت لازعور

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-06-2023 | 01:30
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تقوم قيادة "التيار الوطني الحر" بجهود كبيرة من اجل ضبط الوضع داخل "تكتل لبنان القوي" ومنع حصول انقسام بين نوابه خلال جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية المقررة الاسبوع المقبل.
وتؤكد المصادر ان قيادة "التيار" تواصلت بشكل مباشر مع بعض النواب المعترضين لدفعهم نحو التصويت للوزير السابق جهاد ازعور الا ان هذا التواصل لم يصل الى نتيجة ايجابية.
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وترى المصادر ان المحاولات التي يشارك فيها رئيس "التيار" جبران باسيل بشكل مباشر قد تؤدي الى نتيجة جزئية خلال الساعات المقبلة، علما ان النواب المعترضين يؤكدون انهم من المستحيل ان يصوتوا لازعور في الجلسة.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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