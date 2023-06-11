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تتعدد التكهنات في ما خص الهزة الأرضية التي شعر بها أبناء زحلة وبعض القرى المجاورة الأسبوع الماضي ، وكلفت جهة أمنية متخصصة البحث عما سبب هذه الهزة بقوة ثلاث درجات.مصدر أمني معني بالتحقيق حزم أمرين أساسيين حتى الساعة :- الأمر بعيد كل البعد عن هزة أرضية طبيعية مثلما حصل في الشتاء الفائت.- عدم وجود أي تفجير للصخور في منطقة التويتي وذلك بعد بحث وكشف وتحقيق معمق ، وأيضاً لا علاقة لمعامل المياه بالموضوع،كما أشارت بعض الروايات .المصدر خلص الى أنه من الممكن جداً أن يكون الإرتجاج القوي والهزة التي حصلت هي نتيجة عمل عسكري خاطئ مثلما حصل في قوسايا ولكن بحجم أكبر ، غامزا من إنفجار لمخزن ذخيرة في سفح أحد الجبال القريبة على مقلب سهل بعلبك.