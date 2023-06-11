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لبنان

مصدر امني: هذا السبب المرجّح لـ"هزّة زحلة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-06-2023 | 01:45
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تتعدد التكهنات في ما خص الهزة الأرضية التي شعر بها أبناء زحلة وبعض القرى المجاورة الأسبوع الماضي ، وكلفت جهة أمنية متخصصة البحث عما سبب هذه الهزة بقوة ثلاث درجات. 
مصدر أمني معني بالتحقيق حزم أمرين أساسيين حتى الساعة : 
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- الأمر بعيد كل البعد عن هزة أرضية طبيعية مثلما حصل في الشتاء الفائت. 
- عدم وجود أي تفجير للصخور في منطقة التويتي وذلك بعد بحث وكشف وتحقيق معمق ، وأيضاً لا علاقة لمعامل المياه بالموضوع،كما أشارت بعض الروايات .
المصدر خلص الى أنه من الممكن جداً أن يكون الإرتجاج القوي والهزة التي حصلت هي نتيجة عمل عسكري خاطئ مثلما حصل في قوسايا ولكن بحجم أكبر ، غامزا من إنفجار لمخزن ذخيرة في سفح أحد الجبال القريبة على مقلب سهل بعلبك.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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