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لبنان

يرتدون لباساً موّحداً... عصابة سرقة محترفة في طرابلس

Lebanon 24
11-06-2023 | 01:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام الجيش بتوقيف عصابة تقوم بسرقة الكابلات الكهربائية في منطقة الزاهرية في طرابلس.
والعصابة مؤلفة من مجموعة عناصر، معظمهم من السوريين، يعمدون الى ارتداء لباسٍ موّحد حتى يظن الناس انهم يعملون لصالح "شركة كهرباء قاديشا"
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