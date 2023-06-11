تواصل سوري - سعودي قريب بشأن لبنان

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اكدت مصادر مطلعة ان تواصلا سيحصل خلال الساعات المقبلة بين مرجعية رسمية سورية كبرى وبين الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية بشأن الملف اللبناني وملفات اخرى.وبحسب المصادر فإن الاستحقاق الرئاسي سيكون احد الملفات المطروحة من دون ان يعني ذلك امكان الوصول الى تسوية او توافق كامل حبال كيفية ادارة هذا الملف.وترى المصادر ان الاطراف المتنازعة في لبنان حول الملف الرئاسي تأمل، رغم تناقضاتها، نتائج ايجابية لصالحها بعد التواصل السعودي السوري المرتقب.