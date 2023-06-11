Advertisement

إنتقدت أوساط نيابيّة معارضة، النواب "الرماديين" الذين اختاروا عدم التصويت للوزير السابق جهاد أزعور، وحمّلتهم مسؤوليّة الفراغ والمماطلة في انتخاب رئيسٍ وسطيّ.ودعت الأوساط هؤلاء النواب إلى تحمّل مسؤوليّاتهم، لأنّ أغلبيتهم انتُخبوا من رحم "الثورة".وأشارت الأوساط إلى أنّ الإتّصالات مستمرّة مع البعض منهم، وخصوصاً من المستقلّين و"التغييريين"، لثنيهم عن الذهاب نحو خيار ثالث، أو التصويت بورقة بيضاء.