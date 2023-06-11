أزمة تضرب الصرافين... ماذا يحصل في سوق الدولار؟

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يشكو الصرافون من تراجع أعمالهم، بعدما تمّت "دولرة" القطاعات كافة في البلاد، بحيث أصبح المواطنون، وخصوصاً الذين يعملون في القطاع الخاصّ يحصلون على رواتبهم بالدولار، يدفعون مصاريفهم، من الطبابة والدواء والمحروقات والسوبرماكت وبقيّة الفواتير حصراً بالعملة الأميركيّة، ما انعكس"سلبا"على قطاع الصيرفة.وفي جولة على الصرافين، يتّضح أنّه بعدما كان المواطنون يصطفون أمام محالهم بالطوابير، يظهر أنّ هناك شبه غياب للزبائن الذين كانوا يعمدون إلى بيع دولاراتهم.