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لبنان

هكذا يتحايل المستأجرون على البلديّات!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-06-2023 | 03:45
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يقوم بعض المستأجرين من الذين يعمدون إلى تسديد بدلات الإيجار بالدولار حصراً، بعدم التصريح للبلديّات، لأنّ الرسوم البلديّة المتوجبة عليهم مرتفعة جدّاً، وبهذه الطريقة، يتهربون من دفعها، بإيعاز من كتّاب العدل.
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