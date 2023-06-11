هكذا يتحايل المستأجرون على البلديّات!





يقوم بعض المستأجرين من الذين يعمدون إلى تسديد بدلات الإيجار بالدولار حصراً، بعدم التصريح للبلديّات، لأنّ الرسوم البلديّة المتوجبة عليهم مرتفعة جدّاً، وبهذه الطريقة، يتهربون من دفعها، بإيعاز من كتّاب العدل.

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