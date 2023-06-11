حدثٌ بارزٌ شهده لبنان في مثل هذا اليوم قبل 65 عاماً.. إكتشفوا ما حصل

شهدَ لبنان في مثلِ هذا اليوم (11 حزيران) سلسلة من الأحداث التي بقيت عالقة في سجلات التاريخ، وكانت لها آثارٌ بارزة على المشهد في حينها.

فما هي تلك الأحداث؟

Advertisement

1- في 11 حزيران 1958، قرّر مجلس الأمن الدولي إرسال مراقبين إلى لبنان بعد تفجر أزمة سياسية بين الرئيس كميل شمعون ومعارضيه.

2- في 11 حزيران 1976، شهدت بيروت سلسلة من الإشتباكات على محاور قتالية مختلفة، والأمرُ نفسه حصل في الشمال على محاور أنفه - شكا وأميون - عين عكرين.

3- في 11 حزيران 1976، تمّ انتخاب وليد جنبلاط رئيساً للمجلس السياسي للأحزاب اليساريّة في لبنان.

4- في 11 حزيران 1981، إنفجرت سيارة مُفخّخة في صور وتحديداً في محلة الباب، نتج عنها سقوط 7 قتلى و 45 جريحاً.