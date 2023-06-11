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لبنان

حدثٌ بارزٌ شهده لبنان في مثل هذا اليوم قبل 65 عاماً.. إكتشفوا ما حصل

Lebanon 24
11-06-2023 | 03:39
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شهدَ لبنان في مثلِ هذا اليوم (11 حزيران) سلسلة من الأحداث التي بقيت عالقة في سجلات التاريخ، وكانت لها آثارٌ بارزة على المشهد في حينها.
 
فما هي تلك الأحداث؟
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1- في 11 حزيران 1958، قرّر مجلس الأمن الدولي إرسال مراقبين إلى لبنان بعد تفجر أزمة سياسية بين الرئيس كميل شمعون ومعارضيه.
 
2- في 11 حزيران 1976، شهدت بيروت سلسلة من الإشتباكات على محاور قتالية مختلفة، والأمرُ نفسه حصل في الشمال على محاور أنفه - شكا وأميون - عين عكرين.
 
3- في 11 حزيران 1976، تمّ انتخاب وليد جنبلاط رئيساً للمجلس السياسي للأحزاب اليساريّة في لبنان.
 
4- في 11 حزيران 1981، إنفجرت سيارة مُفخّخة في صور وتحديداً في محلة الباب، نتج عنها سقوط 7 قتلى و 45 جريحاً. 
 
 
 
 

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