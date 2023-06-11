رسالة وصلت إلى بعض النواب.. إنتخبوا هذا المُرشّح

بدأت جهات عديدة بإجراء إستطلاعات رأي تصبُّ في إطار معرفة آراء أوساط ناشطين مقرّبين من نواب "التغيير" أو المستقلين بشأن التوجه لإنتخاب الوزير السّابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهوريّة.

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وتبيّن أن إستطلاعات الرّأي هذه جاءت متفاوتة في النتيجة، فيما ظهر أيضاً أن الخيارات شملت إسم رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيّة لمعرفة ما إذا كان هناك تأييدٌ لإنتخابه أيضاً.