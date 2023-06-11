بيانٌ مهم من هيئة إدارة السير.. ماذا أعلنت فيه؟

أعلنت هيئة إدارة السير- مصلحة تسجيل السيارات أنّها ستتوقّف عن استقبال المعاملات وكشف الآليات في الدكوانة، وستُخصّص أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس لإنجاز المعاملات المتأخّرة وإفادات السوق ودفاتر السوق بدل ضائع.
وبحسب الهيئة، فإنّ أقسام زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس، ستستمر بفتح أبوابها كالمعتاد وفق البرنامج التالي:
- الثلاثاء: للسيارات المستوردة الجديدة والمستعملة للآليات التي ينتهي رقم الهيكل بالأرقام 0 - 1 - 2- 3.
- الأربعاء: للسيارات المستوردة الجديدة والمستعملة للآليات التي ينتهي رقم الهيكل بالأرقام 4 - 5- 6.
- الخميس: للسيارات المستوردة الجديدة والمستعملة للآليات التي ينتهي رقم الهيكل بالأرقام 7 - 8- 9.