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لبنان

بيانٌ مهم من هيئة إدارة السير.. ماذا أعلنت فيه؟

Lebanon 24
11-06-2023 | 04:17
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أعلنت هيئة إدارة السير- مصلحة تسجيل السيارات أنّها ستتوقّف عن استقبال المعاملات وكشف الآليات في الدكوانة، وستُخصّص أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس لإنجاز المعاملات المتأخّرة وإفادات السوق ودفاتر السوق بدل ضائع.
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وبحسب الهيئة، فإنّ أقسام زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس، ستستمر بفتح أبوابها كالمعتاد وفق البرنامج التالي:

- الثلاثاء: للسيارات المستوردة الجديدة والمستعملة للآليات التي ينتهي رقم الهيكل بالأرقام 0 - 1 - 2- 3.
 
- الأربعاء: للسيارات المستوردة الجديدة والمستعملة للآليات التي ينتهي رقم الهيكل بالأرقام 4 - 5- 6.
 
- الخميس: للسيارات المستوردة الجديدة والمستعملة للآليات التي ينتهي رقم الهيكل بالأرقام 7 - 8- 9.
 
 
 
 
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