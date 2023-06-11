بيانٌ مهم من هيئة إدارة السير.. ماذا أعلنت فيه؟

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وبحسب الهيئة، فإنّ أقسام زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس، ستستمر بفتح أبوابها كالمعتاد وفق البرنامج التالي:- الثلاثاء: للسيارات المستوردة الجديدة والمستعملة للآليات التي ينتهي رقم الهيكل بالأرقام 0 - 1 - 2- 3.