وزيرٌ يعلن "النبأ الإيجابي" عن مرفأ بيروت.. هذه تفاصيل حديثه

غرّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ثقتنا الراسخة بدور وأهمية ومكانة مرفأ بيروت تتحدث عنها الحركة المرفئية فيه: شهر أيار 2023 سجّل أعلى نسبة مناولة حاويات شهرية فيه (73 ألف حاوية) وبنسبة هي الأعلى منذ شهر آب 2020. مرفأ بيروت يعود رويداً رويداً للعب أدوار رائدة ومتميزة على صعيد دوره الوطني في الميدان الاقتصادي".

ثقتنا الراسخة بدور وأهمية ومكانة مرفأ بيروت تتحدث عنها الحركة المرفئية فيه :

شهر أيار ٢٠٢٣ سجل أعلى نسبة مناولة حاويات شهرية فيه ( ٧٣٠٠٠ حاوية) وبنسبة هي الأعلى منذ شهر آب ٢٠٢٠ .#مرفأ_بيروت يعود رويداً رويداً للعب ادوار رائدة ومتميزة على صعيد دوره الوطني في الميدان الاقتصادي pic.twitter.com/ypuBPkOYsA — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) June 11, 2023 Advertisement