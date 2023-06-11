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لبنان

وزيرٌ يعلن "النبأ الإيجابي" عن مرفأ بيروت.. هذه تفاصيل حديثه

Lebanon 24
11-06-2023 | 04:28
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غرّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ثقتنا الراسخة بدور وأهمية ومكانة مرفأ بيروت تتحدث عنها الحركة المرفئية فيه: شهر أيار 2023 سجّل أعلى نسبة مناولة حاويات شهرية فيه (73 ألف حاوية) وبنسبة هي الأعلى منذ شهر آب 2020. مرفأ بيروت يعود رويداً رويداً للعب أدوار رائدة ومتميزة على صعيد دوره الوطني في الميدان الاقتصادي".
 
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