وزيرٌ يعلن "النبأ الإيجابي" عن مرفأ بيروت.. هذه تفاصيل حديثه

ثقتنا الراسخة بدور وأهمية ومكانة مرفأ بيروت تتحدث عنها الحركة المرفئية فيه :
شهر أيار ٢٠٢٣ سجل أعلى نسبة مناولة حاويات شهرية فيه ( ٧٣٠٠٠ حاوية) وبنسبة هي الأعلى منذ شهر آب ٢٠٢٠ .#مرفأ_بيروت يعود رويداً رويداً للعب ادوار رائدة ومتميزة على صعيد دوره الوطني في الميدان الاقتصادي pic.twitter.com/ypuBPkOYsA
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) June 11, 2023
ثقتنا الراسخة بدور وأهمية ومكانة مرفأ بيروت تتحدث عنها الحركة المرفئية فيه :
شهر أيار ٢٠٢٣ سجل أعلى نسبة مناولة حاويات شهرية فيه ( ٧٣٠٠٠ حاوية) وبنسبة هي الأعلى منذ شهر آب ٢٠٢٠ .#مرفأ_بيروت يعود رويداً رويداً للعب ادوار رائدة ومتميزة على صعيد دوره الوطني في الميدان الاقتصادي pic.twitter.com/ypuBPkOYsA