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لبنان

تغريدة جديدة من الحريري: "مبروك"

Lebanon 24
11-06-2023 | 04:57
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غرّد رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري عبر حسابهِ على "تويتر" قائلاً: "عائلات بيروت أصالة والتزام... مبروك للهيئة الإدارية للاتحاد خلصت الانتخابات وصار وقت تحمل المسؤوليات أملنا كبير فيكم".
 
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