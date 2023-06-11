مفاجأة جديدة من "طقس لبنان".. الحرارة ستنخفض في هذه المناطق

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية، على أن يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

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وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس ربيعي متقلب احياناً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين 22 و 30 درجة مئوية في بيروت.



- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم:

غائم جزئياً بالاجمال مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الداخلية واحتمال تساقط رذاذ خلال فترة الظهيرة في المناطق الجبلية والشمالية، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين:

غائم جزئيا الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية و يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.



الثلاثاء:

غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة ورياح ناشطة في المناطق الشمالية دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والساحلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية.

كذلك، من المتوقع تساقط الأمطار مساء في المناطق الجنوبية مع احتمال حدوث برق ورعد، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

الأربعاء:

غائم جزئياً بالاجمال ورياح ناشطة في المناطق الشمالية من دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الداخلية وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الجبلية، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35كم/س.



- الانقشاع: جيد إجمالاً على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.



- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج .



- حرارة سطح الماء: 23°م.



- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق .



- ساعة شروق الشمس: 05,26 ساعة غروب الشمس: 19,48.