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لبنان

الرّاعي يُحذر من "تعطيل نصاب" جلسة الأربعاء.. وكلامٌ مباشر إلى المسؤولين

Lebanon 24
11-06-2023 | 05:05
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حذر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من "تعطيل نصاب جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية يوم 14 حزيران الجاري"، معتبراً أن هذا الأمر يُلغي الحركة الديمقراطية ويُسقط الدولة في أزماتٍ أعمق.
كلامُ الراعي جاء خلال عظة الأحد، إذ قال: "نحرص في البطريركية على أن يبقى الإستحقاق الرئاسي محطّة في مسار العملية الديمقراطية المطبوعة في روح الوفاق الوطني، وما يُعزّز الحرص عندنا أنّ كلّ الأطراف السياسية والمرشحين يعتمدون لغة التوافق والحوار بعيداً عن أشكال التحديات".
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وفي سياق كلامه، توجّه البطريرك إلى المسؤولين بالقول: "لا يُمكن أن تستمرّوا في إهمال واجباتكم وعليكم العمل على رقي الإنسان والمجتمع وتأمين حقوق اللبنانيين الأساسية". 





 

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