"أرنب" داخل مجلس النواب.. هؤلاء سيحضّرونه!

قالت مصادر سياسيَّة مواكبة للملف الرئاسي إنَّ الكتل السياسية التي لم تحسم خياراتها الرئاسية بعد سواء بين المُرشحَيْن جهاد أزعور أو سليمان فرنجية، قد تأتي بمفاجآت غير عادية خلال جلسة 14 حزيران، ومن الممكن أن يتصل ذلك بـ"أرانب" خفية سيتمُّ إظهارها في اللحظة المناسبة لصالح أحد المرشحين المذكورين.

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وبحسب المصادر، فإنّ المفاجأة قد تكون لصالح "الثنائي الشيعي" ومرشحه فرنجية، إذ قد يحصل الأخير على أصواتٍ أكثر من تلك التي تمّ تحديدها في أكثر من "تعدادٍ" حصل بشأن المقترعين لصالحه.

كذلك، أشارت المعلومات إلى أنَّ إتصالات تكثفت بين مجموعة من النواب المنضوين ضمن "المنطقة الرمادية" خلال اليومين الماضيين من أجل حسم الخيارات الخاصة بهم. إلا أنّ أوساطاً نيابيَّة بعيدة عن إطار "التغييرين" قالت إن هناك إنتظاراً لبعض الأمور قد تحصلُ مطلع الأسبوع المقبل من أجل حسمِ القرار النهائي بشأن كيفية التصويت.

في الوقت نفسه، عُلِم أيضاً أنّ "حزب الله" فتح قنوات تواصلٍ قبل فترة قصيرة مع جهاتٍ في هذه المنطقة الرمادية لإستطلاع آرائهم حيال مرشحه سليمان فرنجية. ووفقاً للمصادر، فإنّ الحزب يُجري هذه الإتصالات على الصعيد النيابي - النيابي حصراً، من دون أن تدخل قيادات حزبية مباشرة منه على الخط.