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لبنان

عون يُفاجئ الأسد بشخصية لرئاسة الجمهورية.. من اختار؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-06-2023 | 06:18
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كشفت المعلومات أنّ رئيس الجمهورية السابق ميشال عون طرح خلال لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد قبل نحو أسبوع، إسم الوزير السّابق زياد بارود لرئاسة الجمهوريّة.
وأشارت المعطيات إلى أنَّ عون وخلال حديثه مع الأسد، لم يأتِ أبداً على تسمية المرشح الرئاسي الحالي الوزير السّابق جهاد أزعور، الأمر الذي يطرح علامة استفهام عمّا يُحضره تكتل "لبنان القوي" لجلسة إنتخاب الرئيس يوم 14 حزيران الجاري. 
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يُشار إلى أنّ النقاش ما زال مستمراً في أوساط "التكتل"، وسط ترجيحات تشير إلى أن بعضاً من نوابه المتمردين على خيار ترشيح "أزعور"، قد يتجهُ إلى تزكية بارود من خلال التصويت المباشر له، فيما تقول معطيات أخرى أنّ نواباً من "لبنان القوي" قد يتخذون خيار "الورقة البيضاء".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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