نائبٌ "تغييري" يحسم قراره: سأصوّت لزياد بارود!

أعلنَ النائب الياس جرادي خلال مؤتمر صحفي عقده من بلدة إبل السقي - جنوب لبنان، إنه سيُصوّت للوزير السّابق زياد بارود في جلسة انتخاب رئيسٍ للجمهورية، يوم الأربعاء المقبل.

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