القومي: لبنان يحتاج لرئيس إصلاحي مؤمن بالمقاومة

أشار رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين ربيع بنات في بيان، الى أن "رئاسة الجمهورية في لبنان تحتاج لرئيس إصلاحي مؤمن بالمقاومة وحريص على العلاقة المميزة مع الدولة السورية حسن التواصل مع المحيط العربي".

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وقال بنات خلال اجتماع حزبي أقامه القومي أمام مئات الكوادر والمسؤولين المحليين في بيروت: "العودة لساحة الجهاد والتي تمت ترجمتها على الأرض، لا تقتصر فقط على العمل العسكري، بل تنسحب للعمل السياسي والاجتماعي والتنموي، والحزب معني مباشرة بهموم الناس وشجونهم وأوضاعهم المعيشية، وان العمل المقاوم لا يمكن له أن ينفصل عن حاجات الناس الأساسية".



ورأى أن "الحزب اليوم استعاد عافيته، وتمكنت قيادته من ترجمة خطتها لافعال وانجازات، وأن العمل سيستمر كما تتطلب الحاجة، وأن ارادة القوميين التي فرضوها هم في 13 أيلول 2020 هي مسؤولية لن يفرط بها أحد".



كما أكد ان "المديريات هي المورد الحقيقي للحزب، وعامل الشباب الحاضر فيها اليوم هو ليس إلا دليل عافية، وأن مسيرة هذا الحزب لن تتوقف".