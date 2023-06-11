Advertisement

لبنان

القومي: لبنان يحتاج لرئيس إصلاحي مؤمن بالمقاومة

Lebanon 24
11-06-2023 | 07:21
A-
A+
Doc-P-1076429-638220903168440916.png
Doc-P-1076429-638220903168440916.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين ربيع بنات في بيان، الى أن "رئاسة الجمهورية في لبنان تحتاج لرئيس إصلاحي مؤمن بالمقاومة وحريص على العلاقة المميزة مع الدولة السورية حسن التواصل مع المحيط العربي".
Advertisement
 
 
وقال بنات خلال اجتماع حزبي أقامه القومي أمام مئات الكوادر والمسؤولين المحليين في بيروت: "العودة لساحة الجهاد والتي تمت ترجمتها على الأرض، لا تقتصر فقط على العمل العسكري، بل تنسحب للعمل السياسي والاجتماعي والتنموي، والحزب معني مباشرة بهموم الناس وشجونهم وأوضاعهم المعيشية، وان العمل المقاوم لا يمكن له أن ينفصل عن حاجات الناس الأساسية".

ورأى أن "الحزب اليوم استعاد عافيته، وتمكنت قيادته من ترجمة خطتها لافعال وانجازات، وأن العمل سيستمر كما تتطلب الحاجة، وأن ارادة القوميين التي فرضوها هم في 13 أيلول 2020 هي مسؤولية لن يفرط بها أحد".

كما أكد ان "المديريات هي المورد الحقيقي للحزب، وعامل الشباب الحاضر فيها اليوم هو ليس إلا دليل عافية، وأن مسيرة هذا الحزب لن تتوقف".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:23 | 2023-06-11
15:10 | 2023-06-11
14:45 | 2023-06-11
14:25 | 2023-06-11
14:09 | 2023-06-11
14:02 | 2023-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website