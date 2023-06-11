بالصور.. الجيش الاسرائيلي يلقي قنابل غازية على اللبنانيين عند الحدود

قال مراسل قناة "المنار" علي شعيب عبر حسابه على "تويتر": "جيش العدو القى قنابل غازية على عدد من اللبنانيين الذين وقفوا بمحاذاة الأراضي المحتلة في تلال كفرشوبا بسبب اقترابهم من إحدى دبابات الميركافا المنتشرة في المنطقة والجيش اللبناني ينتشر مقابل العدو".

جيش العدو القى قنابل غازية على عدد من اللبنانيين الذين وقفوا بمحاذاة الأراضي المحتلة في #تلال_كفرشوبا بسبب اقترابهم من إحدى دبابات الميركافا المنتشرة في المنطقة والجيش اللبناني ينتشر مقابل العدو . pic.twitter.com/si4mHzetgN — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) June 11, 2023 Advertisement وحاليا تسود حالة من التوتر والاستنفار بين الطرفيين.