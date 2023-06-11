بالصور.. الجيش الاسرائيلي يلقي قنابل غازية على اللبنانيين عند الحدود

جيش العدو القى قنابل غازية على عدد من اللبنانيين الذين وقفوا بمحاذاة الأراضي المحتلة في #تلال_كفرشوبا بسبب اقترابهم من إحدى دبابات الميركافا المنتشرة في المنطقة والجيش اللبناني ينتشر مقابل العدو . pic.twitter.com/si4mHzetgN
— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) June 11, 2023
جيش العدو القى قنابل غازية على عدد من اللبنانيين الذين وقفوا بمحاذاة الأراضي المحتلة في #تلال_كفرشوبا بسبب اقترابهم من إحدى دبابات الميركافا المنتشرة في المنطقة والجيش اللبناني ينتشر مقابل العدو . pic.twitter.com/si4mHzetgN