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لبنان

نائب "الاعتدال الوطني" يكشف موقف التكتل من جلسة الأربعاء

Lebanon 24
11-06-2023 | 07:37
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أكد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني أن "التكتل سيشارك في جلسة الأربعاء ولن يعطل النصاب".

وخلال استقباله وفودا شعبية وهيئات اجتماعية وبلدية واختيارية في مكتبه بالمحمرة، قال: "نحترم الجميع ولكننا في الوقت عينه نرفض الاصطفاف الحاصل في مسألة الرئاسة، فمنطق التحدي لا يأتي بحل. نرفض المواجهة على مبدأ فريق يواجه فريقا آخر، فهذا الأمر لا يخدم البلد كما لا يؤدي إلى انتخاب رئيس لكل اللبنانيين، بقدر ما يعمق الأزمة ويزيد الشرخ أكثر فأكثر".
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ودعا إلى "تغليب منطق الحوار والتفاهم"، مشيرا إلى أن "تكتل الاعتدال كان ولا يزال مع وصول رئيس جامع للبنانيين"، آملا أن "يشكل هذا الاستحقاق عامل التقاء وطني، لننطلق بعدها في بناء البلد على أسس التعاون، حفاظا على التوازنات، وبعيدا من منطق الغالب والمغلوب الذي لا يتحمله الواقع اللبناني".
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