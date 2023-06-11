"يلّي سامحوا كبار".. باسيل: مجزرة 13 حزيران تبقى جرح عميق بذاكرتنا

كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "لمّا الممارسة السياسية بتخرج عن سلّم الأخلاق والقيم، بتوقع الجريمة. الدين بيفتح الباب أمام التوبة والغفران بس ما بيلغي الخطيئة. مجزرة ١٣ حزيران بتبقى جرح عميق بذاكرتنا، وذكرى شاهدة على العنف السياسي وامثولة لتحريم تكرار الجريمة، بمجتمعنا وبوطننا، مهما بلغت درجة الخلاف بيناتنا. يلّي سامحوا كبار، واذا في ناس بعد ما تعلّموا بيبقوا خطر علينا… المهمّ نكون كلّنا على مستوى التضحيات والشهادات".

لمّا الممارسة السياسية بتخرج عن سلّم الأخلاق والقيم، بتوقع الجريمة. الدين بيفتح الباب أمام التوبة والغفران بس ما بيلغي الخطيئة. مجزرة ١٣ حزيران بتبقى جرح عميق بذاكرتنا، وذكرى شاهدة على العنف السياسي وامثولة لتحريم تكرار الجريمة، بمجتمعنا وبوطننا، مهما بلغت درجة الخلاف بيناتنا.… — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) June 11, 2023 Advertisement