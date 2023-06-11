المفتي قبلان يحذّر من "لعبة الانتقام"

شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على "ضرورة تأمين شراكة لبنان الوطنية"، مشيراً الى أن "ما لم تستطع أن تأخذه تل ابيب وواشنطن بالغزو الاسرائيلي لن تحققه بالانتخابات الرئاسية".

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وخلال احتفال تأبيني في بلدة رأس أسطا الجبيلية، قال: "لعبة قاتل ومقتول، مغامرة كبيرة بل مقامرة كبيرة وتركيب البلد على السكة الطائفية نحر له والاسترزاق عند واشنطن هو خيانة".

واعتبر أن "المجموعة السياسية التي يديرها الإصبع الاميركي تأخذ البلد نحو كارثة كبيرة جدا وتضع لبنان والشراكة الوطنية أمام مصير مجهول"، لافتاً إلى أن "الإختلاف السياسي أساسي ومقبول الا اللعب لصالح واشنطن ومشاريعها التمزيقية مرفوض"، ومحذراً من "لعبة الانتقام والثأر ومعاداة المقاومة".