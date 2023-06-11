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لبنان

مقابل عين المريسة.. مهمّة تحت الماء تستمر 48 ساعة وهذه تفاصيلها

Lebanon 24
11-06-2023 | 09:25
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ينفذ الغطاس محمد زين، مهمة غطس تحت المياه، تستمر لمدة 48 ساعة، مقابل منطقة عين المريسة في بيروت.
 
 
وكان قد بدأ مهمة الغطس عند الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الماضي، على ان تنتهي عند الساعة السادسة من مساء اليوم، لتسجيل رقم قياسي في البقاء تحت المياه لهذه المدة، في ظل مراقبة ومواكبة من وحدة الانقاذ البحري التابعة للدفاع المدني.
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