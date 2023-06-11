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لبنان

​في جبشيت.. اطلاق نار على أحد المحال

Lebanon 24
11-06-2023 | 10:45
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اقدم مجهول فجر اليوم على اطلاق النار من رشاش حربي باتجاه محلات مواد غذائية تعود للمدعو عباس م، ولم تعرف اسباب اطلاق النار، وذلك في بلدة جبشيت.
 
وادعى المعتدى عليه امام مخفر الدوير.
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