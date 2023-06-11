العثور على جثة إمراة في كسروان.. اليكم التفاصيل

نقل عناصر من الدفاع المدني بعد ظهر اليوم، جثة امرأة من التابعية الكينية من حارة صخر-كسروان، الى مستشفى بعبدا الحكومي.

وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامهم الإجراءات القانونية اللازمة. ولم تُعرف تفاصيل الوفاة بعد.

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