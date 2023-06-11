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لبنان

العثور على جثة إمراة في كسروان.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-06-2023 | 10:52
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نقل عناصر من الدفاع المدني بعد ظهر اليوم، جثة امرأة من التابعية الكينية من حارة صخر-كسروان، الى مستشفى بعبدا الحكومي.
وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامهم الإجراءات القانونية اللازمة. ولم تُعرف تفاصيل الوفاة بعد.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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حارة صخر

جثة

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